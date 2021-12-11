10 ненужных вещей, которые стоит выкинуть из детской комнаты
Видео
Не просто домохозяйки: активные жены футболистов
Видео

«Он огромный!»: Дробыш не смог вспомнить, сколько комнат в его загородном доме

Продюсер стал гостем в шоу «Секрет на миллион».

«Он огромный!»: Дробыш не смог вспомнить, сколько комнат в его загородном доме
Виктор Дробыш в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Виктор Дробыш пришел в гости к Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Поддержать коллегу на передаче решил его подопечный Стас Пьеха. Певец признался, что у его продюсера шикарный загородный дом.

«Он огромный! Я таких домов никогда не видел. Там комнат двадцать, наверное!» — отметил Пьеха.

«Ну, не двадцать…» — вмешался Дробыш.

«Ну, а сколько?» — спросила его Кудрявцева.

Дробыш задумался и начал считать. Точное количество он назвать не смог.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Секрет на миллион»Виктор ДробышВиктор Дробыш последние новостиПрограмма "Секрет на миллион"ток-шоу «Секрет на миллион»Шоу "Секрет на миллион"