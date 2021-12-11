«Он огромный!»: Дробыш не смог вспомнить, сколько комнат в его загородном доме

Продюсер стал гостем в шоу «Секрет на миллион».

Виктор Дробыш пришел в гости к Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». Поддержать коллегу на передаче решил его подопечный Стас Пьеха. Певец признался, что у его продюсера шикарный загородный дом.

«Он огромный! Я таких домов никогда не видел. Там комнат двадцать, наверное!» — отметил Пьеха. «Ну, не двадцать…» — вмешался Дробыш. «Ну, а сколько?» — спросила его Кудрявцева.

Дробыш задумался и начал считать. Точное количество он назвать не смог.

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