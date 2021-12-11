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Воротник-хомут и белоснежный пуховик: Брежнева похвасталась своим зимним лифтолуком

Певица решила утеплиться, так как наступили морозы.

Воротник-хомут и белоснежный пуховик: Брежнева похвасталась своим зимним лифтолуком
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева давно стала популярной певицей. После того, как она покинула группы «ВИА-Гра», ее армия поклонников только возросла. Артистка много путешествует и предпочитает делиться красочными кадрами с ковровых дорожек.

Она следит за модой, поэтому может носить как актуальные жакеты оверсайз, так и силуэтные платья. Блондинке нравится привлекать к себе внимание.

Примечательно, что на этот раз Вера решила больше общаться с поклонниками. Она делится семейными кадрами, а также любит хвастаться обновками. Недавно певица устроила фотосессию в новогодних нарядах.

А вот 11 декабря она собралась в поездку. Артистка запечатлелась в джинсах и принтованном жакете. Образ дополнял серый воротник-хомут. А потом она похвасталась лифтолуком, уже надев белоснежный пуховик, джинсы и взяла палантин, чтобы надеть на голову.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие признались, что восхищаются ее стилем. «Ты богиня во всем», «Ну какой крутой пуховик», «Ме нравится, что на сцене вы фея, а в жизни просто девушка», «Как вам идут такие наряды», «Верочка, белый вам к лицу», «Ну что за красотка», «Вам бы облегающее носить», «Крутой воротник, где купили?», «Хочется вас встретить на улице», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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