Воротник-хомут и белоснежный пуховик: Брежнева похвасталась своим зимним лифтолуком

Вера Брежнева давно стала популярной певицей. После того, как она покинула группы «ВИА-Гра», ее армия поклонников только возросла. Артистка много путешествует и предпочитает делиться красочными кадрами с ковровых дорожек.

Она следит за модой, поэтому может носить как актуальные жакеты оверсайз, так и силуэтные платья. Блондинке нравится привлекать к себе внимание.

Примечательно, что на этот раз Вера решила больше общаться с поклонниками. Она делится семейными кадрами, а также любит хвастаться обновками. Недавно певица устроила фотосессию в новогодних нарядах.

А вот 11 декабря она собралась в поездку. Артистка запечатлелась в джинсах и принтованном жакете. Образ дополнял серый воротник-хомут. А потом она похвасталась лифтолуком, уже надев белоснежный пуховик, джинсы и взяла палантин, чтобы надеть на голову.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Многие признались, что восхищаются ее стилем. «Ты богиня во всем», «Ну какой крутой пуховик», «Ме нравится, что на сцене вы фея, а в жизни просто девушка», «Как вам идут такие наряды», «Верочка, белый вам к лицу», «Ну что за красотка», «Вам бы облегающее носить», «Крутой воротник, где купили?», «Хочется вас встретить на улице», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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