«Мы не можем себе это позволить»: Дробыш признался, что ограничивает жену в финансах

Продюсер признался, что у него с супругой разные взгляды.

Виктор Дробыш рассказал в интервью Лере Кудрявцевой в «Секрете на миллион» о том, что следит за семейным бюджетом. По его словам, жена может не глядя купить пальто за пять тысяч долларов. В рублях это более 350 тысяч. А может подойти и спросить: «А можно я на распродаже кофточку за 100 долларов возьму?»

«Но я легко могу ей сказать, например, что мы не можем себе что-то позволить, — добавил Дробыш. – И не потому, что у меня нет денег. А потому что у нас разные взгляды».

Виктор также признался, что жена часто обвиняет его в «деревенских взглядах».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.