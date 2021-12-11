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Дробыш о семейной жизни: «Раньше после секса я курил, так потихоньку и бросил»

Продюсер стал гостем шоу «Секрет на миллион».

Дробыш о семейной жизни: «Раньше после секса я курил, так потихоньку и бросил»
Виктор Дробыш в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Продюсер Виктор Дробыш стал гостем шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой шоумен рассказал о личной жизни. Дробыш назвал себя отчасти подкаблучником, однако признался, что очень дорожит женой.

«Как вы проводите семейные вечера?» — спросила его Кудрявцева.

«Раньше после секса я курил, так потихоньку и бросил, — отшутился Виктор. – Может, мы стали старше? Но я заметил, что в шахматы мы играем каждый день».

Вторая жена Виктора Дробыша – Татьяна, родилась в 1969 году. Поженились они 21 июня 2008, у нее есть сын Антон Нусинов от бывшего супруга бизнесмена Алексея Нусинова. Совестно с Дробышем у них двое детей – сын и дочь.

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