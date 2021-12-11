Любовный треугольник: Курбан Омаров в компании бывшей супруги пришел на мероприятие к возлюбленной

Курбан Омаров в компании бывшей супруги пришел на мероприятие к предполагаемой возлюбленной. Омаров принял участие в поэтическом вечере Анны Егорян. Бывший муж Ксении Бородиной волновался перед мероприятием, просил гримеров убрать синяк под глазом, который он с гордостью демонстрировал публике.

На поэтический вечер Курбан пригласил первую супругу. С Аллой у них сохранились хорошие отношения после развода ради общего сына. Девушка оценила талант 24-летней поэтессы, в своем микроблоге Алла поделилась записью выступления Анны Егорян и коротко, но емко подписала «до слез».

Слухи о своих романтических отношениях с юной поэтессой Омаров подогревал не раз. Курбан в своем микроблоге публиковал фото, где нежно держит руки Егорян. Кроме того мужчина не скрывает, что является поклонником ее творчества.

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