«Он на меня орал»: Валентина Талызина рассказала о непростых отношениях с Эльдаром Рязановым

По словам актрисы, в итоге она снялась в шести картинах режиссера.

Актриса Валентина Талызина в программе «2Верник2» на телеканале «Культура» вспомнила, как поначалу непросто складывались ее отношения с великим режиссером Эльдаром Рязановым.

Как отметила Талызина, как только она попадалась на глаза Рязанова, как он сразу начинал сильно раздражаться. В картине «Зигзаг удачи», к примеру, он хотел видеть вовсе не ее, а актрису Алису Фрейндлих. Ему же, как выражался Рязанов, «подсунули тумбочку Талызину».

«Из-за этого он на меня орал. И так прошли все съемки – он меня не принимал как актрису совершенно. Но когда он смонтировал фильм, он понял, что был не прав». Валентина Талызина

Напомним, что Валентина Талызина снялась за свою карьеру в шести картинах Эльдара Рязанова. Причем фильмов могло быть и больше. От некоторых она отказалась сама, прочитав сценарий.

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