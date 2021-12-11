Жюри в «Ледниковом периоде» поспорили из-за номера Тотьмяниной и Колесникова

В десятом выпуске «Ледникового периода» фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников были Мастером и Маргаритой. Зрители скандировали стоя, всем очень понравилось исполнение пары. Однако в жюри возникли разногласия.

«Мы очень долго тут спорили, чуть не разругались, — отметила Татьяна Тарасова. – Но тут не было столько баллов, сколько бы я хотела поставить ребятам. Мне очень понравилось. Изумительно, мурашки до сих пор».

Однако приглашенный член жюри актер Ефим Шифрин раскритиковал номер.

«Рукописи не горят, но нельзя было не заметить технические помарки. Мне это помешало», — заявил он.

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