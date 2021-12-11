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Жюри в «Ледниковом периоде» поспорили из-за номера Тотьмяниной и Колесникова

Участники шоу представили булгаковского Мастера и Маргариту.

Жюри в «Ледниковом периоде» поспорили из-за номера Тотьмяниной и Колесникова
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Первый канал

В десятом выпуске «Ледникового периода» фигуристка Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников были Мастером и Маргаритой. Зрители скандировали стоя, всем очень понравилось исполнение пары. Однако в жюри возникли разногласия.

«Мы очень долго тут спорили, чуть не разругались, — отметила Татьяна Тарасова. – Но тут не было столько баллов, сколько бы я хотела поставить ребятам. Мне очень понравилось. Изумительно, мурашки до сих пор».

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Первый канал
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Фото: Первый канал

Однако приглашенный член жюри актер Ефим Шифрин раскритиковал номер.

«Рукописи не горят, но нельзя было не заметить технические помарки. Мне это помешало», — заявил он.

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