Нажал на кнопку и спас певицу: какой последний благородный поступок совершил в жизни Градский

Народный артист на последнем «Голосе» давал по традиции наставления участникам.

Народный артист России Александр Градский на последнем шоу «Голос», которое показали в эфире Первого канала, совершил крайне благородный поступок, который, как выяснилось, стал последним в его жизни.

Во время программы Градский принял противоположное с другими членами жюри решение. После выступления команды музыканта Леонида Агутина все начали прощаться с исполнительницей Кариной Купер. Однако Градский нажал на кнопку и спас исполнительницу.

Интересно, что Карина Купер в долгу не осталась. Она подошла к Александру Градскому и нежно его обняла.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Он был похоронен спустя несколько дней на Ваганьковском кладбище столицы.

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