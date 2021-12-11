Жанна Шамалова: «Ксения Собчак никогда не была подругой моего мужа»

Жанна Шамалова рассказала, почему пожалела об интервью для Ксении Собчак. Жена Кирилла Шамалова пришла к журналисте, чтобы рассказать свою версию происходящего между ней и супругом. Жанна поделилась подробностями личной жизни с российским предпринимателем.

Интервью с Собчак обернулось скандалом. Ксения связалась и с другой стороной — самим миллиардером. Шамалов выставил экс-супругу в нелицеприятном свете. Казалось, что телеведущая поддерживает предпринимателя, потому что они давние приятели. Однако эта опровергла сама Жанна Шамалова.

«Собчак никогда не была подругой моего мужа, более того он всегда негативно о ней отзывался, и она не была вхожа в наш дом. Я согласилась дать эксклюзивное интервью Собчак, потому что она убедила меня в том, что мне это сильно поможет в разрешении нашего конфликта. На каком этапе они вдруг задружились с мужем мне неизвестно», — рассказала Жанна в интервью для «Небожена».

Жанна Шамалова обвинила Ксению Собчак в искажении фактов и поделала иск на телеведущую.

Сейчас идет бракоразводный процесс. Кирилл Шамалов хочет отнять ребенка, которого родила суррагатная мать, и признать их брак недействительным, потому что, по его мнению, заключен для обогащения Жанны.

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