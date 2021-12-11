«Александр Борисович был, есть и будет символом нашего проекта»: Нагиев — о Градском и «Голосе»

Телеведущий спустя две недели заявил, что осознать и понять потерю невозможно.

Телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире шоу «Голос» на Первом канале очень тепло отозвался о покойном музыканте Александре Градском.

«Прошло почти две недели, как с нами нет Александра Борисовича Градского. Осознать и понять эту потерю невозможно. И с каждым днем чувство глубокого опустошения не покидает всех нас. Кто находился с ним рядом на проекте и за его пределами». Дмитрий Нагиев

Как отметил Дмитрий Нагиев, они не могут упустить еще одну возможность посмотреть на то, как творил мастер. «Александр Борисович был, есть и будет символом нашего проекта», — заметил Дмитрий Нагиев.

Напомним, что в эфир вышел последний выпуск «Голоса», где Александр Градский был еще жив. Примерно спустя неделю после съемок он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Из клиники он уже не вышел.

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