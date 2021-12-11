Пополневшая Собчак в мерцающем платье оверсайз насмешила гостей гала-вечера Водяновой

Телеведущая помогла модели собрать день на аукционе для благотворительного фонда. Она ловко смущала светских львиц, которая пришли в роскошных нарядах.

Ксения Собчак привыкла к тому, что на нее обращено внимание общественности. Она и сама предпочитает всегда находиться в центре внимания. Телеведущая не пропускает больших премий, гала-ужинов и вечеринок.

Она даже вела свадьбу Моргенштерна. В последнее время Собчак то и дело устраивает себе отпуск. Не так давно она отдохнула с сыном в Дубае и провела уикенд с мужем Константином Богомоловым в Нью-Йорке.

А накануне в Барвихе состоялся благотворительный аукцион, который организовала Наталья Водянова. Российская модель живет в Париже, но приехала в Москву ради такого случая. За столиками сидели светские львицы, певицы и актрисы.

Собчак была ведущей вечера. Она предстала в мерцающем платье оверсайз. Телеведущая распустила волосы. Она общалась с гостями и даже рассмешила Наталью, буквально указывая на достатки светских львиц, подталкивая их сделать взнос.

«Я смотрю на ваши украшения и я вижу, что у вас они есть! В крайнем случае, можно что-то отнести на переработку Яне. Они примут», — сказала Ксения.

После ее слов Водянова, которая была в алом шелковом платье, рассмеялась. В конце вечера в ее честь Собчак произнесла речь. Она похвалила модель, которая делает добрые дела. А вот поклонники были восхищены тем, как выглядит многодетная мама. А вот другие заметили, что Ксения поправилась.

«Ксюша как всегда — мастер слова», «Ну какие же вы красотки», «Вот это образ у вас!», «Просто шикарные», «Ксюня хорошо покушала на благотворительном ужине!», «Ксения словно на 4-м месяце», «Ксюня слегка беременна?», «Наталья ангельски хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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