«Хочется быть женой олигарха»: Агата Муцениеце призналась, кто бы мог стать ее избранником

Агата Муцениеце призналась, кто бы мог стать ее избранником. Актриса сейчас занята во многих проектах, у нее берут многочисленные интервью и приглашают на мероприятия. Карьера Агаты после развода с Павлом Прилучным пошла в гору. Однако девушка признается, что начинает уставать, и как было бы неплохо иметь рядом мужчину, который тебя полностью обеспечит.

«Мне иногда хочется быть женой олигарха. Чтобы ни о чем не нужно было думать кроме шоппинга, ухода за собой, какую машину купить, куда полететь отдыхать. Знаете, чтобы вот такие у меня были заботы серьезные. Было бы круто. Но… не в этой жизни, наверное», — рассказала артистка в YouTube-влоге «Прилучные будни».

Актриса признается, что не готова выйти замуж за мужчину, который зарабатывает меньше ее. Однако, быть содержанкой Агата тоже не намерена.

«Скорее всего, я бы наслаждалась такой жизнью максимум полгода. Потом бы я начала сходить с ума, ругаться, доводить до инфаркта мужа — старого умирающего олигарха. Мол, хочу жить самостоятельно. Выносила бы мозги своей независимостью. Но не узнаешь, пока не проверишь», — поделилась Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке 9 лет. У пары появилось двое детей. После обвинений в домашнем насилии, актриса подала на развод.

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