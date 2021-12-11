«Был план — убрать меня из театра»: Татьяна Васильева рассказала о своем увольнении из труппы

Татьяна Васильева рассказала о своем увольнении из труппы. Актриса прослужила в театре Маяковского почти 10 лет. Сама Васильева признается, что рабочая обстановка там была далекой от идеала.

«Я как сейчас помню, как проходила прослушивание у Гончарова в театр. Я была в джинсах, и он сказал: «Может вы юбку найдете? Все-таки это монолог королевы Елизаветы». Мне стало так стыдно! Я там что-то нашла в костюмерной быстренько, вышла и с надрывом прочитала монолог. Он меня выслушал и сказал: «Это все не мое, но победителей не судят, играйте». Я это на всю жизнь запомнила. Гончаров всегда давал мне главные роли, хотя его актрисой была Гундарева», — поделилась воспоминаниями Васильева в интервью для YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Артистка признается, что по началу работать в театре было очень комфортно. Туда перешел и ее муж Георгий Мартиросьян. Васильева получила от театра четырехкомнатную квартиру на Таганке. Однако в 90-е все изменилось. Имен, кто мешал ей работать в театре, Васильева не уточняла, однако покинуть труппу ей все же пришлось.

«Я думала, что это был самый трагический период в моей жизни. На самом деле, это был счастливый момент. Я не сама ушла. Там все придумали, подстроили. Под меня рыли в театре, в итоге что-то нарыли. Был план убрать меня из театра. Очень технично меня убрали», — заявила Татьяна Григорьевна.

74-летняя актриса до сих пор остается востребованной. Васильева получает многочисленные роли в театральных постановках.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.