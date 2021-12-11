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«Здесь добывают алмазы»: Павел Воля рассказал, что Митя Фомин не видел ни разу в жизни

Шоумен посмеялся над музыкантом и его ориентацией.

«Здесь добывают алмазы»: Павел Воля рассказал, что Митя Фомин не видел ни разу в жизни
Митя Фомин. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ в сценке про экологию высмеял музыканта Митю Фомина.

Кимберлитовая трубка
Кимберлитовая трубка. Фото: кадр из «Камеди Клаб»

«Чтобы подарить женщине кольцо с маленьким бриллиантиком надо такую дырку в планете выдолбить. Это в Якутии, ребята. Кимберлитовая трубка. В городе Мирный. Здесь добывают алмазы. Она глубиной 500 метров. Такую дырку даже Митя Фомин ни разу не видел в своей жизни. Не видел никогда».

Павел Воля

По словам Воли, именно девушки должны стать двигателем в борьбе за экологию. «Дарит шубу – не бери. Принес розы – не надо. Принес ключи от «Кайена» — брось в рожу ему обратно», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Митю Фомина постоянно подозревают в нетрадиционной ориентации. У 47-лтенего музыканта нет семьи и детей.

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МирныйМитя ФоминМитя Фомин последние новостиПавел ВоляЯкутия