«Здесь добывают алмазы»: Павел Воля рассказал, что Митя Фомин не видел ни разу в жизни

Шоумен посмеялся над музыкантом и его ориентацией.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ в сценке про экологию высмеял музыканта Митю Фомина.

«Чтобы подарить женщине кольцо с маленьким бриллиантиком надо такую дырку в планете выдолбить. Это в Якутии, ребята. Кимберлитовая трубка. В городе Мирный. Здесь добывают алмазы. Она глубиной 500 метров. Такую дырку даже Митя Фомин ни разу не видел в своей жизни. Не видел никогда». Павел Воля

По словам Воли, именно девушки должны стать двигателем в борьбе за экологию. «Дарит шубу – не бери. Принес розы – не надо. Принес ключи от «Кайена» — брось в рожу ему обратно», — заметил Павел Воля.

больше по теме Воля объяснил, почему через тысячу лет на планете из людей останется жить только Лобода В миниатюре про экологию он подколол известную певицу.

Напомним, что Митю Фомина постоянно подозревают в нетрадиционной ориентации. У 47-лтенего музыканта нет семьи и детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!