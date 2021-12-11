Воля объяснил, почему через тысячу лет на планете из людей останется жить только Лобода

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ объяснил в сценке про экологию, почему через тысячу лет на планете останется в живых из людей только певица Светлана Лобода.

«Девочки, вы же еще вкалываете кучу разной фигни в себя. Тут немного ботокса, силикон вставить. Это все разлагается вечность. Вы же понимаете, что через тысячу лет на планете останутся только сигаретные фильтры и Светлана Лобода целиком». Павел Воля

Как отметил Воля, многие девочки сейчас думают, что он несет. «Они говорят: «Вы — грязные мужики». Но вам подарок просто так нельзя подарить. Он должен быть в подарочной обертке», — заявил Павел Воля.

Напомним, что Павел Воля регулярно подкалывает звезд шоу-бизнеса в своих сценках. Они на него, как правило, не обижаются.

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