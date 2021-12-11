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Красивые и счастливые: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку с детьми

Снимок появился в инстаграме герцогов Кембриджских.

Красивые и счастливые: Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали традиционное фото к Рождеству. На так называемой рождественской открытке они запечатлены с  тремя детьми — восьмилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи. Снимок размещен в официальном аккаунте герцогов Кембриджских в инстаграме.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям со своим тремя детьми. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кенсингтонский дворец уточнил, что фото было сделано во время визита семьи в Иорданию, правда, когда – неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что в скором времени рождественскую открытку выпустят Меган Маркл и принц Гарри. Скорее всего, там будет и малышка Лилибет, которую герцоги Сассекские до сих пор не показали миру.

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