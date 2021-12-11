«Нет необходимости находиться в России»: концертный директор Элджея подтвердил слухи об эмиграции

Сергей Донец, концертный директор Элджея, подтвердил слухи об иммиграции. Оказалось, что рэпер выбирает между двумя странами: Польшей и Кипром.

«Элджей имеет право получить гражданство, у него есть польские корни. Он может получить гражданство либо Польши, либо Кипра. В последнее время он живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект», — рассказал Донец изданию Super.

Концертный директор рассказал, что у Элджея бизнес за границей. Также он открывает свою студию звукозаписи.

больше по теме Элджей не согласен с решением суда, который оштрафовал его на 100 тысяч рублей Рэпер будет оспаривать постановление.

«Сейчас Элджей на Кипре, занимается музыкой, строит студию. У него есть два бизнеса. Позже он сам расскажет об этом в соцсетях. Пока работает — есть работа, есть дела и нет необходимости находиться в России. Статус гражданства подсказать не могу», — поделился директор исполнителя.

В начале декабря рэпера заметили на входе в иммиграционный центр Кипра. Позже Элджей показал фото на документы для нового гражданства в своем Instagram с подписью «citizen», что переводится как «гражданин».

В октябре на Элджея подали в суд за пропаганду запрещенных веществ. Возможно, именно это послужило причиной для отъезда артиста.

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