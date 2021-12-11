«Любимая дома»: партнер Бородиной Соловьев показал трогательный кадр с возлюбленной

Олимпийский чемпион состоит в отношениях с керлингисткой Анной Сидоровой.

В новом сезоне «Ледникового периода» партнершей олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева стала Ксения Бородина. Каждую неделю телеведущая и спортсмен радуют своих фанатов новыми номерами и свежими кадрами со льда.

На этот раз в своем инстаграме Соловьев показал фото, на котором позировал со своей возлюбленной Анной Сидоровой.

«Любимая дома. Чего еще для счастья надо», — написал Соловьев. «Еще вкусный ужин, обнимашки и разговоры обо всем», — добавила Сидорова.

Напомним, Анна Сидорова – двукратная чемпионка Европы и многократный призер чемпионатов мира по керлингу. Пара встречается на протяжении пяти лет.

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