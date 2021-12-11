Надоела ругань и суды: Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли и наладить личную жизнь

Актер Брэд Питт признался, что хочет помириться с матерью своих детей актрисой Анджелиной Джоли. Ему просто надоели судебные баталии с бывшей женой. Питт мечтает больше времени проводить с детьми, а также наладить свою личную жизнь.

Как отметил Питт, вокруг его имени в последние годы очень много скандалов. Стоит рядом появиться какой-нибудь женщине, даже коллеге по работе, как журналисты тут же раздувают сенсацию.

Источник, близкий к актеру, сообщил, что Питт очень хочет найти человека, с которым мог бы провести всю оставшуюся жизнь.

«Проблема в том, что он ненавидит свидания и то, что он не может даже выйти за дружеским кофе, чтобы об этом не сплетничали». Друг Брэда Питта

Напомним, что Питт и Джоли расстались пять лет назад. После этого начались суды. Пара воюет за опеку над общими детьми, сообщает usmagazine.com.

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