«Серьезная и хозяйственная»: Кудрявцева умилила кадрами, показав, как дочь стирает варежки

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров воспитывают дочь Машу. В минувшем августе малышке исполнилось три года. в своем инстаграме телеведущая часто публикует кадры с дочкой, умиляя свою многомиллионную армию фанатов.

На этот раз она показала, как Маша стирает варежки, моет ручки и садится за стол с едой.

«Мария Игоревна — девушка у нас серьезная и хозяйственная», — написала Кудрявцева.

Фанаты засыпали пост комментариями.

«Умница доча! Когда смотришь на нее, сразу хочется родить себе такую же. Мечта любой мамы! Моет ручки, как врач перед операцией», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях Кудрявцева была ведущей музыкального фестиваля «Песня года», где более шести часов простояла на каблуках. После этого телезвезде пришлось обратиться за помощью медиков.

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