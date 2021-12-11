«Легальная лазейка для крыс»: юрист рассказала, как муж Макеевой умудряется выезжать за границу, имея долг по алиментам

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макевой – Светлана Малькова утверждает, что Роман не платит алименты на своих троих детей. Пара развелась в начале этого года. По словам Светланы, бизнесмен произвел выплаты лишь один раз, в сентябре.

Подписчики Мальковой недоумевают, как, имея долг, Роман умудряется выезжать за границу. На этот вопрос отвела юрист Светланы – Ольга Синельникова.

«Почему должнику открыт выезд за границу? Потому что запрет на выезд сам себя не наложит. Для этого нужно активно посещать пристава, желательно ногами. Если не помогает, обжаловать его бездействие: руководителю отдела, в Минюст, в суд. Получив постановление о расчете задолженности, можно взыскивать неустойку в суде. И подавать приставу заявление о запрете на выезд и ограничении прав управления авто. Всего-то несколько месяцев работы. Так — каждый раз, когда алименты не поступили. Теперь понятно, почему Мальков выезжает за границу?» — написала Синельникова.

Также юрист отметила, Романа Малькова нет на сайте должников потому что информация там не обновляется автоматически.

«Значит ли это, что должник не выедет за границу, пока не погасит долг, когда запрет наложат. Нет, не значит. Выедет через Беларусь. Это легальная лазейка для крыс. Все крысы это знают. Конечно, не очень удобно летать через Минск. Но разве такая ничтожная жертва испугает любящего отца?» — добавила юрист.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков купили недвижимость в Турции, куда теперь наведываются очень часто. Ранее пара отдохнула на Мальдивах и в Греции.

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