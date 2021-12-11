«В бар так и не зашел»: Гарик Харламов подшутил над ориентацией Филиппа Киркорова

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ подшутил над ориентацией поп-короля отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

На шоу пришел музыкант Ramil’, который недавно открыл свой бар.

«Если честно, это странная тенденция называть бары своими именами. Ты же просто в какой-то момент можешь открыть новостную ленту и прочитать, что в Ramil’ заходил Киркоров», — заметил Павел Воля.

«Подожди, а в бар так и не зашел». Гарик Харламов

«Мы очень хорошо общаемся с Давой», — продолжил рассказ о себе музыкант.

«А, все понятно», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян – хорошие друзья. При этом Воля и Харламов над ними постоянно подшучивают.

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