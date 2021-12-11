В шаге от конфуза: Лорак в разрезе до бедра едва не засветила трусики, пока шла по красной дорожке

Накануне в столице состоялась церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Среди звезд, отмеченных престижной наградой, стала Ани Лорак.

Исполнительница хитов «Раздетая» и «Зеркала» появилась на мероприятии в весьма откровенном наряде. Платье с высоким разрезом, не оставляющее простора воображению, оголило соблазнительные формы красотки. И чуть не сыграло с ней злую шутку.

Во время дефиле на красной дорожке Лорак так размашисто завиляла пышными бедрами, что едва не сверкнула трусиками в том самом пикантном разрезе платья. Она быстро отвернулась от камер, пряча себя шлейфом из перьев. Вот уж где, действительно, до конфуза один шаг!

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