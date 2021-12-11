«На обычной мужской работе»: Алена Рапунцель заставила мужа-стриптизера зарабатывать деньги

В эфире спецвыпуска «Дома-2» пара будущих родителей рассказала о себе.

На «Доме-2» в эфире спецвыпуска о конкурсе среди «старичков», которые борются за московскую квартиру, ведущий Влад Кадони заинтересовался историей семьи Алены Рапунцель и Ильи Семина.

Пара совсем недавно образовала ячейку общества, успела на месяц расстаться, но воссоединилась снова. По убеждению Кадони, Алена обеспечивает семью сама. Но девушка поспешила заверить – у нее муж работает и он содержит всю семью. Семин подтвердил.

«Я работаю на складе, на обычной работе мужской. Пока так, потом будет больше. Но я работаю», — заметил Семин.

До встречи с Аленой Илья Семин трудился стриптизером. Мужчина перестал работать, но когда Рапунцель забеременела, то отправила его зарабатывать деньги. Сама девушка имеет доход от рекламных контрактов в блоге.

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