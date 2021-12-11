«Он не в ее вкусе»: Новикова объяснила, почему не выдаст внучку замуж за Корчевникова

Артистка эстрады Клара Новикова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что не выдаст свою внучку Анну замуж за телеведущего Бориса Корчевникова.

«Он не в ее вкусе. Он милый парень, но у моей Анечки есть молодой человек. Я не могу ей предложить Корчевникова. Это не мое правило. Они сами находят свои вторые половинки, у них свои интересы. Я вот себе никого не могу найти». Клара Новикова

Как отметила 74-летняя Клара Новикова, она была на нескольких шоу за последнее время. «Меня уже тошнит сниматься. Я смотреть не могу на все это. К Максиму Галкину вот еще сходила. С лихвой меня хватает на телевидении. Я не хожу на все программы, куда зовут», — заметила Новикова.

Ранее Борис Корчевников говорил, что не прочь поближе познакомиться с внучкой Клары Новиковой. После он вообще пошутил, что женится на самой артистке.

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