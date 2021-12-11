«Нас очень радует»: Анна Левченко рассказала, как с мужем обустроила новую квартиру в Санкт-Петербурге

Год назад Валерий и Анна Блюменкранц покинули реалити-шоу «Дом-2». Пара решила жить в Санкт-Петербурге, где накануне праздников купила собственную квартиру. Об этом Анна сообщила в своем инстаграме.

По ее словам, супруги пересмотрели много разных вариантов недвижимости, но остановились на том, который рассматривали первым.

«2022 год мы будем встречать уже в новой квартире. За две недели в бешеном ритме успели все заказать, объездить все магазины в Питере вместе с Дави и обустроить собственными руками все для нашего уюта. Нас очень радует, что у Давида теперь есть своя детская комната и из окна виден детский сад», — написала Анна Блюменкранц.

К слову, Валерий отметил, что фолловеров скоро ждет еще одна хорошая новость. Интригу он предпочел сохранить.

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