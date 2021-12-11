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«Яббаров – недочеловек»: новый муж Алены Рапунцель мечтает плюнуть в лицо ее бывшему

Экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» участвуют в конкурсе с призовой квартирой.

«Яббаров – недочеловек»: новый муж Алены Рапунцель мечтает плюнуть в лицо ее бывшему
Алена Рапунцель и Илья Семин. Фото: instagram.com/ аlenatoffi_official

На телепроекте «Дом-2» в настоящее время проходит конкурс, в котором между бывшими участниками разыгрывается московская квартира.

По четвергам в эфире «Ю» Влад Кадони встречается перед камерами с конкурсантами. Среди претендентов на победу – беременная Алена Рапунцель. В ходе последней встречи выяснилось, что бывший муж Алены Рапунцель Илья Яббаров, от которого девушка воспитывает годовалого сына, ни разу не помог ей с ребенком. Припомнил Кадони и слова о том, как Яббаров говорил, что его теща «ад».

Вступился за семью нынешний муж Алены Рапунцель Илья, он тоже присутствовал на эфире. И не совладал с эмоциями. «Яббаров – недочеловек, которому нужно в лицо плюнуть», — процедил сквозь зубы Илья Семин.

Напомним, что Алена Рапунцель с нынешнего лета строит семью за периметром проекта «Дом-2», куда ненадолго возвращалась уже с новым бойфрендом, стриптизером Ильей Семиным. Осенью они сыграли свадьбу и теперь ждут прибавления.

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