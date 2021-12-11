Яна Кудрявцева рассказала об отношениях с гимнастками после завершения карьеры

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о своей жизни после завершения карьеры.

«Я занимаюсь абсолютно разными вещами. Преподаю для маленьких девочек. Провожу в разных городах мастер-классы. Участвую в различных рекламных компаниях и посвящаю себя семье. У меня после завершения карьеры родились две прекрасные дочки. Могу сказать, что я сейчас много времени провожу с семьей. Меня можно увидеть в разных местах. К примеру, пару дней назад выступала в Испании в Валенсии в шоу под живой оркестр». Яна Кудрявцева

Как отметила Кудрявцева, она общается с бывшими коллегами по сборной России. «Правда, не так близко и плотно, как это было, когда тренировалась. Но общение поддерживаю. Много общаюсь с Анастасией Близнюк, которая по сей день тренируется и выступает за сборную России. Я со всеми время от времени общаюсь. Мы с девушками поздравляем друг друга с праздниками. Стараемся поддерживать общение, хотя у каждого из нас свои семьи», — заметила Яна Кудрявцева.

Ранее золотая медалистка Олимпиады в Рио Маргарита Мамун заявила, что они с Яной Кудрявцевой уже не общаются так, как это было до игр в Рио. «Мы не говорили о ее серебре. Это была трагедия для ее семьи. Я очень переживала и понимала, почему так происходит», — отмечала Мамун.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!