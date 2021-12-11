«Люблю тебя, моя рыбочка»: Киркоров впервые рассказал о личной жизни

Филипп Киркоров был женат лишь однажды. 11 лет он прожил в браке с Аллой Пугачевой, а на днях признался, что их союз был ошибкой. После этого поп-король скрывал личную жизнь. на откровения решился лишь сейчас.

«Мы, Киркоровы, не на словах любим, а поступками доказываем и показываем свою любовь. И не умеем сюсюкать. От этого, кстати, мои близкие люди всегда очень страдали. Те, с кем я был или нахожусь в отношениях (я же живой человек, а жизнь продолжается), на меня обижаются, что лишний раз я не скажу: «Люблю тебя, моя рыбочка». Вот и с детьми я такой же», — рассказал Киркоров в интервью 7Дней.

Напомним, в апреле следующего года Филипп Бедросович отметит свое 55-летие. Он воспитывает двух детей – Аллу-Викторию и Мартина, которых родила суррогатная мать.

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