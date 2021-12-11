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Скоро папу догонит: Плющенко показал, что годовалый сынок уже стал выше маминых сундуков

Фигурист запечатлелся с мальчиком возле богатств Рудковской.

Скоро папу догонит: Плющенко показал, что годовалый сынок уже стал выше маминых сундуков
Евгений Плющенко и сын Арсений. Фото: instagram.com/plushenkoofficial/

Младшему сынишке Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению уже год и два месяца. Мальчик растет очень серьезным и основательным, за что родные прозвали его Директором.

А растет Директор Плющенко не по дням, а по часам. Глава семейства опубликовал в микроблоге новый снимок, на котором позирует с крошкой-сыном возле маминых сундуков Louis Vuitton. И оказалось, что Арсений уже стал выше них ростом, хотя недавно только-только дотягивался до них.

Евгений Плющенко и сын Арсений. Фото: instagram.com/plushenkoofficial/

«В колготках, по старинке, без пафоса», «Копия папы», «Ой, как вы похожи!», «А главное директор как радуется рядом со своим любимым папочкой», «Будущий чемпион», «Какой сладенький малыш», «Это ваш главный босс», — комментируют кадр подписчики.

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