Скоро папу догонит: Плющенко показал, что годовалый сынок уже стал выше маминых сундуков

Младшему сынишке Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению уже год и два месяца. Мальчик растет очень серьезным и основательным, за что родные прозвали его Директором.

А растет Директор Плющенко не по дням, а по часам. Глава семейства опубликовал в микроблоге новый снимок, на котором позирует с крошкой-сыном возле маминых сундуков Louis Vuitton. И оказалось, что Арсений уже стал выше них ростом, хотя недавно только-только дотягивался до них.

«В колготках, по старинке, без пафоса», «Копия папы», «Ой, как вы похожи!», «А главное директор как радуется рядом со своим любимым папочкой», «Будущий чемпион», «Какой сладенький малыш», «Это ваш главный босс», — комментируют кадр подписчики.

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