«С первого дня все складывается очень гармонично»: Месхи впервые заговорил о личной жизни

Одна из самых красивых пар российского кинематографа – Екатерина Климова и Гела Месхи расстались несколько лет назад. В браке у них родилась дочь Белла. Этой осенью ей исполнилось шесть лет. Впервые после развода актер заговорил о личном.

Недавно он стал участником «Ледникового периода», где на льду катается вместе с Яной Хохловой. Илья Авербух смог создать настолько гармоничную пару, что поклонники проекта уже подозревают Гелу и Яну в романтических отношениях.

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«У нас с первого дня все складывается очень гармонично. Сразу возникло понимание друг друга, и мы решили, что наша пара — за духовность. Есть женщина, мужчина, любовь. А на это можно положить практически любую историю. Понятно, что я не профессиональный фигурист, у меня нет опыта, и пока не могу выполнять какие-то сложные элементы. Но те эмоции, энергия, которую мы вместе с Яной можем подарить зрителю, — важны и ценны», — цитирует артиста WomanHit.

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