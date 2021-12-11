«Я посмотрел с удовольствием»: Тарасов проговорился, что следит за Бузовой

Футболист и телеведущая были вместе 4 года, но со скандалом развелись.

Певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов были в браке четыре года. Но в 2013 году брак с треском распался. Тогдашняя ведущая «Дома-2» обвинила бывшего в изменах, рассказала, что он выгнал ее из их общего особняка, забрал машину.

Дмитрий Тарасов после брака со звездой ТНТ сам стал знаменит. И теперь ведет семейный блог. У него накануне спросили мнения о том, вспоминает ли о нем Бузова и хотела бы его вернуть. Футболист записал видео.

«Конечно, вспоминает, и вспомнила недавно опять в интервью. Мне прислали это интервью, я посмотрел с удовольствием», — проговорился, что сам отслеживает бывшую, Тарасов.

Хотя сам ранее подчеркнул, что за жизнью Бузовой не следит. «Посмотрите в мои честные глаза», — чуть ли не поклялся спортсмен.

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