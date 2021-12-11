Красиво нагнулась: Ольга Бузова оголила зад и ткнула им прямо в камеру

Певица не боится критики в свой адрес и парирует хейтерам в пикантной манере.

Бывшая ведущая «Дома-2», а теперь известная певица Ольга Бузова старается не обращать внимание на критику в свой адрес. Но слова о том, что она располнела, не дают ей покоя. Хотя сама красотка еще летом признавалась, что подсела на колбасу и драники в Белоруссии, а буквально на днях показала, как развлекается бутербродами в два часа ночи.

Только такие чит-милы Бузова считает для своей фигуры безобидными. И спешит продемонстрировать себя во всей красе. На этот раз артистка оголилась до полупрозрачного боди и повернулась обнаженными ягодицами в камеру, предъявляя на суд зрителей свой сочный афедрон.

Отражение понравилось самой Бузовой, она стала красоваться перед зеркалом и красиво нагнулась, демонстрируя изгибы упругой пятой точки.

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