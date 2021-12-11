Нежная и изящная: Валерия в женственном платье цвета куркумы показала всю свою природную хрупкость

Певица Валерия буквально сутками пропадает на съемках новогоднего шоу «Маска». Звезда лишь ненадолго отлучалась, чтобы принять участие в других проектах, коих сейчас целая вереница, и снова возвращалась в павильон.

Артистка за время съемок сменила массу всевозможных нарядов. В одном из них вечно молодая Валерия позировала за кулисами шоу, представ этакой нимфой в струящихся тканях.

Исполнительница хитов «Часики» и «Самолет» позировала в женственном платье-бандо цвета куркумы с оригинальным декольте в виде крупной драпировки, которая сделала плечи артистки визуально еще более хрупкими. А разновеликий подол подчеркнул стройные длинные ноги.

Валерию и так-то уже давно подозревают в умении поворачивать время вспять, а тут она и вовсе превратилась, по мнению многочисленных поклонников, в хрупкую девушку. Притом что ей уже 53 года, но паспортный возраст давно стал только цифрой на бумаге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!