Та самая Руся: как выглядит сестра Наташи Королевой с тяжелой судьбой

Мама Наташи Королевой – Людмила Порывай показала свою старшую дочь Ирину Осауленко, которая в 90-х была известна, как певица Руся. Но она ушла со сцены и ведет затворнический образ жизни.

Кадрами Людмила Порывай поделилась в своем инстаграме. Вместе с дочерью она поздравила свою сестру Светлану с 80-летием и пригласила в Майами.

Напомним, Ирина пережила много трагедий, а сейчас прячется из-за лишнего веса. Ее старший ребенок умер в 1999-м году в возрасте 11 лет. мальчик страдал ДЦП. В 2004-м на свет появился Матвей, а позже у мальчика выявили аутизм. Дочь София родилась в 2006-м.

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