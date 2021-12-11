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«У вас видно трусы»: Ургант сделал Лободе замечание, когда она пришла к нему в прозрачной юбке

Шоумен не смог не обратить внимание на столь пикантный образ певицы.

«У вас видно трусы»: Ургант сделал Лободе замечание, когда она пришла к нему в прозрачной юбке
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода стала участницей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Звезда выбрала тотально черный аутфит, но не без доли откровенности.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Кадр из шоу «Вечерний Ургант» / Первый канал

Перед Иваном Ургантом сексапильная красотка предстала в застегнутом на все пуговицы кардигане и юбке в пол, сквозь которую видно было белье. На это не смог не обратить внимание хозяин шоу и сделал гостьей замечание.

«Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?», — подбирая слова, с трудом произнес Ургант.

Но Лобода оказалась не согласна со столь прямой постановкой вопроса. «Это не трусы, это шорты очень плотного материала Chanel», — парировала красотка.

В ответ Ургант повернул пикантный диалог в шутку: «Что вы говорите! Кто-то стал, значит, шинели на шорты перешивать!».

Обменявшись любезностями, звезды рассекретили свои планы по сотрудничеству: Лобода снимается в новогоднем шоу Урганта, только что это за проект, история умалчивает. В прошлом году, напомним, Первый канал показал спецвыпуск «Вечернего Урганта», снятый в итальянском стиле.

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