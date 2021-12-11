«У вас видно трусы»: Ургант сделал Лободе замечание, когда она пришла к нему в прозрачной юбке

Шоумен не смог не обратить внимание на столь пикантный образ певицы.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода стала участницей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Звезда выбрала тотально черный аутфит, но не без доли откровенности.

Перед Иваном Ургантом сексапильная красотка предстала в застегнутом на все пуговицы кардигане и юбке в пол, сквозь которую видно было белье. На это не смог не обратить внимание хозяин шоу и сделал гостьей замечание.

«Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?», — подбирая слова, с трудом произнес Ургант.

Но Лобода оказалась не согласна со столь прямой постановкой вопроса. «Это не трусы, это шорты очень плотного материала Chanel», — парировала красотка.

В ответ Ургант повернул пикантный диалог в шутку: «Что вы говорите! Кто-то стал, значит, шинели на шорты перешивать!».

Обменявшись любезностями, звезды рассекретили свои планы по сотрудничеству: Лобода снимается в новогоднем шоу Урганта, только что это за проект, история умалчивает. В прошлом году, напомним, Первый канал показал спецвыпуск «Вечернего Урганта», снятый в итальянском стиле.

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