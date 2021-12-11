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Муж явно недоволен: Каменских в рваных шортиках задорно встрясла свою «как у Ким»

По лицу Потапа было понятно, что ему это не понравилось.

Муж явно недоволен: Каменских в рваных шортиках задорно встрясла свою «как у Ким»
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских воспела в своем творчестве попу как у Ким, обладая подобной пышности ягодицами. Красотка всячески подчеркивает это свое достоинство соответствующими нарядами.

В новом ролике, который звезда сняла для TikTok, Каменских в джинсовых шортиках с рваниной впереди игриво пустилась в пляс, задорно встрясая свою пышную «как у Ким» на глазах у мужа. Судя по тому, как Потап реагирует на происходящее, он явно недоволен.

Хотя сама Настя Каменских признавалась, что ее муж – не ханжа, и разрешает ей делиться таким и еще более откровенным контентом на многомиллионную аудиторию.

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