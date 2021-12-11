Мнение сына будет учтено: Тарасов и Костенко решили, чем займется их ребенок

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в этом году, наконец, обзавелся наследником. Три предыдущих ребенка у спортсмена – девочки, и он счастлив сейчас держать на руках свое маленькое продолжение.

Каждый день Тарасов посвящает крошечному малышу максимум своего времени – кормит, меняет подгузники, ходит по врачам. Ему поступает множество вопросов от подписчиков по уходу и воспитанию сына, а также многих волнует его будущее. В какую секцию футболист намерен определить сына, он рассказал в микроблоге.

«Скорее, в хоккей, но безусловно будут учтены предпочтения Лехи», — высказался спортсмен.

Сам Тарасов с дошкольных лет – в футболе. Спортсмен уверен, что без спорта в жизни нельзя обойтись.

Напомним, Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко уже три года.

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