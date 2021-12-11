Мини-юбка и корсет: МакSим показала округлившийся животик

В Кремлевском дворце отгремел «Золотой Граммофон», который, как обычно, собрал весь цвет российского шоу-бизнеса. Отметилась на сцене и певица МакSим. Она исполнила песню «Спасибо», которую выпустила еще до болезни. А после расплакалась, отметив, что режиссера клипа Вадима Шатрова забрал коварный коронавирус.

На публике МакSим появилась в очень короткой юбке и корсете. Внимательные поклонники отметили, что у артистки округлился животик. К слову, слухи о беременности артистки ходят уже месяц.

Напомним, минувшим летом Марина боролась с пневмонией. Почти два месяца она провела в коме с серьезным поражением легких. После выписки артистка сильно похудела и сейчас старается прийти в свой привычный вес.

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