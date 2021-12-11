Стала еще моложе: Лариса Долина без макияжа и укладки восхитила поклонников

66-летняя Лариса Долина сама ведет свой микроблог в Instagram, куда публикует фото, видео, свои мысли и даже с удовольствием отвечает на вопросы подписчиков. В новом посте артистка решилась на смелый шаг — она показала себя без роскошных нарядов, макияжа, укладки.

Долина только прилетела в Москву, и прямо в аэропорту позировала для видео. Удобная куртка, джогеры и кроссовки, а главное – отсутствие макияжа и укладки сделали Ларису Александровну по-домашнему уютной.

Подписчики столь доверительный жест оценили. Кто-то и вовсе заметил, что звезда так стала моложе.

«По-домашнему!», «Вы прекрасны всегда!», «Лариса Хорошо выглядите, так держать», «Вы прекрасны и без косметики! Не переживайте», «Спортивная одежда и отсутствие макияжа очень молодит!», «Выглядите все лучше и лучше. Но это невыносимо, откуда столько силы воли ну чуть чуть одолжите пожалуйста», — восторженно пишут некоторые.

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