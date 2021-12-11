Сильно стиснула прелести: Пынзарь в роскошном вечернем платье-бюстье покрасовалась перед зеркалом

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь накануне отправилась на поиски платья для встречи Нового года. Ей важно было подобрать наряд, в котором красотка будет сниматься в праздничном выпуске телестройки.
Красотка примерила несколько потрясающих платьев, одно из которых – бюстье с пышнйо фатиновой юбкой, она назвала Золушкиным. И показала подписчикам, как оно сидит на ней.
«Очень красивое! Блестит прекрасно, но мне немножко маловато в груди, но очень красивое!», — поразилась Дарья.
Бюстье наряда и вправду сильно стиснуло внушительную грудь звезды «Дома-2». Поэтому она не стала спешить с ним и решила еще повыбирать.
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