Сильно стиснула прелести: Пынзарь в роскошном вечернем платье-бюстье покрасовалась перед зеркалом

Телеведущая торопится выбрать наряд, в котором будет встречать Новый год.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь накануне отправилась на поиски платья для встречи Нового года. Ей важно было подобрать наряд, в котором красотка будет сниматься в праздничном выпуске телестройки.

больше по теме Хотя бы в бюстгальтере: Рудова не застегнула блузку и появилась на публике с грудью наружу Актриса любит довольно откровенные наряды.

Красотка примерила несколько потрясающих платьев, одно из которых – бюстье с пышнйо фатиновой юбкой, она назвала Золушкиным. И показала подписчикам, как оно сидит на ней.

«Очень красивое! Блестит прекрасно, но мне немножко маловато в груди, но очень красивое!», — поразилась Дарья.

Бюстье наряда и вправду сильно стиснуло внушительную грудь звезды «Дома-2». Поэтому она не стала спешить с ним и решила еще повыбирать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!