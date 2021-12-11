Хотя бы в бюстгальтере: Рудова не застегнула блузку и появилась на публике с грудью наружу

Звезда комедии «Свингеры» Наталья Рудова нарядила елочку, украсила квартиру к новогодним праздникам и в тот же вечер отправилась репетировать встречу Нового года. Вместе с подругой они повеселились в одном из ночных заведений столицы.

Блондинка для выхода в люди выбрала простой, но откровенный наряд. Она надела зеленую блузку, пуговицы которой застегивать не стала, а лишь подвязала края.

В разгар вечера ожидаемо грудь оказалась открытой. Всем стало заметно, что у Натальи черное нижнее белье, но саму актрису это не смутило.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!