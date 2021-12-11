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Папа, мама и сын: экс-муж Бородиной вышел в свет с первой женой

Курбан Омаров демонстрирует семейную идиллию со своей бывшей.

Папа, мама и сын: экс-муж Бородиной вышел в свет с первой женой
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и ее второй муж Курбан Омаров минувшим летом развелись спустя пять лет семейной жизни. Сейчас поклонники ждут, когда каждый из них снова обретет личное счастье. Но, судя по микроблогу Омарова, его сердце уже давненько несвободно.

Еще летом Курбан Омаров начал частенько встречаться с первой женой Аллой. Он снял свои с ней приключения в видеоблоге, она подарила ему прыжок с парашютом. А теперь они продемонстрировали семейную идиллию, появившись полным составом на поэтическом вечере накануне.

Курбан Омаров с сыном и первой женой. Фото: instagram.com/zimamoscow/

Курбан Омаров, его первая жена и их общий сын Омар вместе пришли на мероприятие. На память они сфотографировались тоже как настоящая семья.

Ранее подписчики отмечали, что Алла Омарова имеет тот же типаж внешности, что и Ксения Бородина. Так что вполне возможно, что пара вновь воссоединилась, хотя Курбан и не комментирует свои сердечные дела.

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