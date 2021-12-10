«Наимоднейший»: Малинина отметилась в Лондоне в пуховике оттенка, который советовала Хромченко

Эмма Малинина сейчас проводит время в Великобритании.

Пока Александр Малинин участвует с сыном Никитой в проекте Первого канала «Две звезды», его жена Эмма Малинина проводит время в Великобритании с наследниками Фролом и Устиньей.

В личном блоге избранница народного артиста рассказала, что обожает Лондон и может часами прогуливаться по его наряженным к Рождеству улицам.

Эмма Малинина призналась, что недавно избавилась почти от всех своих шуб, поскольку практически их не носит. Зимой она предпочитает современные красивые пуховики.

Один из них, трендового ярко-оранжевого оттенка, она показала в своем аккаунте Instagram.

Ранее Эвелина Хромченко высказывалась о подобных куртках дудун.

«Сегодня это наимоднейший цвет, бояться его не надо. Да, конечно, он пачкается, он более маркий, чем черный. Но существуют стиральные машины», — говорила ведущая.

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