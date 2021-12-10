Лорак появилась в Кремле в прозрачном платье-бюстье, подчеркнув вываливавшуюся грудь

В Москве, в Государственном Кремлевском дворце прошла ежегодная церемония награждения премии «Золотой граммофон».

На мероприятие приехала Ани Лорак. Певица сразила публику откровенным образом, надев прозрачное платье-бюстье нежно бежевого цвета, подчеркнув внушительный бюст.

А вот заслуженная артистка России Кристина Орбакайте сегодня выглядела как настоящая принцесса. И не скажешь, какой громкий юбилей она отметила в 2021 году.

Певица Слава, в свою очередь, получила «Золотой граммофон» за песню «Без тебя меня нет».

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