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Орбакайте в юбке из фатина и укороченной косухе предстала на публике в Кремле

Певица приехала на вручение премии.

Орбакайте в юбке из фатина и укороченной косухе предстала на публике в Кремле
Кристина Орбакайте. Фото: Инстаграм

Кристина Орбакайте приехала в Государственный Кремлевский дворец на церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Певица предстала в модном образе: юбке из фатина нежно-розового цвета и в кожаной укороченной косухе.

Кристина Орбакайте на «Золотом граммофоне». Фото: Teleprogramma.pro
Кристина Орбакайте на «Золотом граммофоне». Фото: Teleprogramma.pro

Недавно в Москве прошла презентация нового аромата от Кристины Орбакайте. На мероприятие приехали многие знаменитости, в том числе и мама певицы, Примадонна российской сцены Алла Пугачева.

Сама 50-летняя Кристина явно была рада произведенному эффекту и сотрудничеству с популярным модным домом. «Для меня это было интересно, удивительно, я просто не могла отказаться. Как аромат олицетворяет меня? Мы свежие, строгие и запоминающиеся», — отшутилась звезда.

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