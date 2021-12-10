Билан появился на «Золотом граммофоне» с загадочной пышногрудой брюнеткой

В пятницу вечером в Кремле состоялась церемония вручения премии «Золотой граммофон». В мероприятии приняли участие практически все артисты российской эстрады.

Дима Билан, например, приехал во дворец с загадочной пышногрудой брюнеткой. Девушку звать Екатерина Давыдова. Она главная героиня его скандального клипа «Она моя», режиссером которого выступил супруг Ксении Собчак – режиссер Константин Богомолов.

Напомним, недавно Билан попал в очередной пьяный скандал. В Сети появилось видео, как артист выступает на вечеринке в Казахстане подшофе: певца пошатывало, он с трудом фокусировал взгляд.

Сразу после концерта Дима не стал отмалчиваться, а объяснил свое поведение сильной усталостью, отсутствием сна и стрессом.

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