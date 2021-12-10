Певица МакSим расплакалась на премии «Золотой граммофон»

Певица МакSим в этом году переболела коронавирусом в очень тяжелой форме. Врачи буквально вытащили артистку с того света. Чудо случилось, опасность миновала. Но теперь Марина Максимова проходит длительную реабилитацию.

В пятницу вечером МакSим приехала на церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Пока не пела — еще нельзя, восстановление после болезни все еще продолжается.

При этом певица не смогла сдержать слезы, когда на сцене появились те, кому она обязана своей жизнью — лечащие врачи.

Артистку наградили премией за песню «Спасибо», которую она выпустила еще до болезни. Режиссером клипа был Вадим Шатров, который умер от ковида — ему было 45 лет.

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