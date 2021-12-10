Не узнать! Юрий Антонов после операции впервые предстал на публике

Певец Юрий Антонов в последнее время мучается из-за проблем с суставами. Летом этого года он перенес тяжелую операцию в одной из больниц Австрии. А месяц назад мы позвонили ему, чтобы узнать про здоровье. Антонов признался тогда нашим журналистам, что тяжело перенес коронавирус и находится дома на карантине.

В пятницу, 10 декабря, исполнитель хита «Анастасия» впервые предстал на публике. Он посетил премию «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце.

Даже для «Песни года» Антонов ограничился видеообращением. А тут — внезапно! — прибыл на церемонию награждения.

В последние годы Юрий Михайлович все чаще обращается к медикам. Обычно артиста беспокоит сильная боль в ноге. После одной из операций звезде и вовсе пришлось заново учиться ходить.

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