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Само совершенство: Гагарина подчеркнула стройную фигуру платьем с рукавами-фонариками

Певица приехала на вручение премии «Золотой граммофон».

Само совершенство: Гагарина подчеркнула стройную фигуру платьем с рукавами-фонариками
Полина Гагарина. Фото: Инстаграм

Полина Гагарина, как и многие другие российские звезды, приехала в пятницу вечером в Государственный Кремлевский дворец на вручение премии «Золотой граммофон».

Артистка надела стильное черно-белое платье с рукавами-фонариками, которое подчеркивало идеальные формы певицы. Украсила Гагарина образ стильной модной черной шляпкой.

Полина Гагарина на «Золотом граммофоне». Фото: Teleprogramma.pro
Полина Гагарина на «Золотом граммофоне». Фото: Teleprogramma.pro

В 2021 году ведущими «Золотого граммофона» стали шоумены Иван Ургант и Гарик Мартиросян. Гостей церемонии и зрителей ждут выступления популярных артистов, среди которых — Дима Билан, Ани Лорак, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Денис Клявер, Дмитрий Маликов, Zivert и другие.

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