Само совершенство: Гагарина подчеркнула стройную фигуру платьем с рукавами-фонариками

Полина Гагарина, как и многие другие российские звезды, приехала в пятницу вечером в Государственный Кремлевский дворец на вручение премии «Золотой граммофон».

Артистка надела стильное черно-белое платье с рукавами-фонариками, которое подчеркивало идеальные формы певицы. Украсила Гагарина образ стильной модной черной шляпкой.

В 2021 году ведущими «Золотого граммофона» стали шоумены Иван Ургант и Гарик Мартиросян. Гостей церемонии и зрителей ждут выступления популярных артистов, среди которых — Дима Билан, Ани Лорак, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Денис Клявер, Дмитрий Маликов, Zivert и другие.

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